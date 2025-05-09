Трамп розвернувся на 180 градусів і закликає Конгрес підвищити податки для заможних у законопроекті про бюджет

Ця ідея схожа на ту, яку пропагували президент Джо Байден, а пізніше віцепрезидентка Камала Гарріс під час передвиборчої кампанії за Білий дім у 2024 році.

Фото: Вlooomberg

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Президент США Дональд Трамп вирішив зробити розворот на 180 градусів і доручив республіканцям у Конгресі підвищити податки для найбагатших у рамках його «великого, прекрасного законопроекту». Це похитнуло крихкий консенсус його партії з економічних питань та може завадити Республіканській партії втілити його передвиборчі обіцянки, повідомляє The Washington Post.

Ця ідея схожа на ту, яку пропагували президент Джо Байден, а пізніше віцепрезидентка Камала Гарріс під час передвиборчої кампанії за Білий дім у 2024 році.

Демократична партія пропонувала дозволити закінчення терміну дії податкової пільги 2017 року для осіб, які заробляють понад 400 000 доларів, та підвищити податки для бізнесу.

Нагадаємо, що раніше Трамп виступав проти підвищення податків для багатих.

Однак у нещодавній розмові зі спікером Палати представників Майком Джонсоном Трамп заявив, що Конгрес повинен підвищити податки для осіб, які мають високі доходи.

Посадовці адміністрації обговорили кілька варіантів цього, зокрема дозвіл на повернення максимальної ставки податку до рівня часів Обами.

Міністр фінансів Скотт Бессент також запропонував створити податкову категорію для тих, хто заробляє понад 5 мільйонів доларів на рік.

Поточна максимальна податкова категорія, яка сплачує 37-відсоткову ставку, застосовується до тих, хто має дохід понад 626 350 доларів США, або 751 600 доларів США для подружніх пар, які подають спільну декларацію.

За словами джерел, Трамп також прагне закрити податкову лазівку, яка дозволяє керуючим інвестиційними фондами сплачувати нижчі податкові ставки, а також інше положення, яке передбачає збільшення податків для власників великих стадіонів та арен.

Як зазначає видання, позиція щодо індивідуальних ставок є разючим поворотом для Трампа.

Сенатор Джош Хоулі (республіканець від штату Міссурі) заявив, що не має проблем із підвищенням податків для найбагатших платників податків. Але він визнав, що більшість сенаторів-республіканців не дотримуються такої ж думки.

«Нуль, мабуть», – відповів Хоулі, коли його запитали, скільки інших сенаторів-республіканців підтримали пропозицію Трампа. «Можливо, один чи два».

Як зазначає видання, Майк Джонсон, лідер більшості в Сенаті Джон Тун (республіканець від Південної Дакоти) та податкові експерти з обох палат протягом місяців готували законодавство про продовження податкових пільг 2017 року для всіх рівнів доходу та включення передвиборчих обіцянок Трампа скасувати податки на чайові, заробітну плату за понаднормову роботу та виплати соціального забезпечення.

Але цей список пріоритетів має чималу ціну — аж 11,95 трильйона доларів протягом 10 років, що викликає напруженість у лавах Республіканської партії між прихильниками Трампа та фіскальними яструбами.

Деякі члени Палати представників від Республіканської партії з Каліфорнії та північного сходу також наполягають на підвищенні ліміту державних та місцевих податків — часто званих SALT — які можна вираховувати з федеральних декларацій, що є ще одним дорогим пріоритетом, який не подобається фіскальним консерваторам.

Республіканці намагаються поєднати зниження податків зі скороченням витрат, щоб запобігти вибуховому зростанню державного боргу внаслідок законодавства.

Лідери Республіканської партії в Палаті представників останніми днями виключили певні скорочення програм соціального забезпечення, які Республіканська партія раніше планувала для досягнення бюджетних цілей.

У квітні деякі з найближчих радників Трампа почали пропонувати підвищення податків для мільйонерів, як повідомляє WP, і ця пропозиція зустріла поміркований прийом у Капітолії.

Автор: Наталя Мамченко

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