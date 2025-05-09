Трамп развернулся на 180 градусов и призывает Конгресс повысить налоги для состоятельных в законопроекте о бюджете

Эта идея схожа с той, которую продвигали президент Джо Байден, а позже вице-президентка Камала Харрис во время предвыборной кампании за Белый дом в 2024 году.

Фото: Вlooomberg

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Президент США Дональд Трамп решил сделать разворот на 180 градусов и поручил республиканцам в Конгрессе повысить налоги для самых богатых в рамках его «большого, прекрасного законопроекта». Это пошатнуло хрупкий консенсус его партии по экономическим вопросам и может помешать Республиканской партии воплотить его предвыборные обещания, сообщает The Washington Post.

Эта идея схожа с той, которую продвигали президент Джо Байден, а позже вице-президентка Камала Харрис во время предвыборной кампании за Белый дом в 2024 году. Демократическая партия предлагала разрешить истечение срока действия налоговой льготы 2017 года для лиц, зарабатывающих более 400 000 долларов, и повысить налоги для бизнеса.

Напоминаем, что ранее Трамп выступал против повышения налогов для богатых. Однако в недавнем разговоре со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном Трамп заявил, что Конгресс должен повысить налоги для лиц с высокими доходами.

Чиновники администрации обсудили несколько вариантов этого, включая разрешение на возвращение максимальной налоговой ставки к уровню времен Обамы. Министр финансов Скотт Бессент также предложил создать налоговую категорию для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов долларов в год.

Текущая максимальная налоговая категория, которая платит 37-процентную ставку, применяется к тем, кто имеет доход свыше 626 350 долларов США, или 751 600 долларов США для супружеских пар, подающих совместную декларацию.

По словам источников, Трамп также стремится закрыть налоговую лазейку, которая позволяет управляющим инвестиционными фондами платить более низкие налоговые ставки, а также другое положение, предусматривающее увеличение налогов для владельцев крупных стадионов и арен.

Как отмечает издание, позиция по индивидуальным ставкам является разительным поворотом для Трампа.

Сенатор Джош Хоули (республиканец от штата Миссури) заявил, что не имеет проблем с повышением налогов для самых богатых налогоплательщиков. Но он признал, что большинство сенаторов-республиканцев не разделяют такого мнения.

«Ноль, наверное», — ответил Хоули, когда его спросили, сколько других сенаторов-республиканцев поддержали предложение Трампа. «Может, один или два».

Как отмечает издание, Майк Джонсон, лидер большинства в Сенате Джон Тун (республиканец от Южной Дакоты) и налоговые эксперты из обеих палат в течение месяцев готовили законодательство о продлении налоговых льгот 2017 года для всех уровней дохода и включении предвыборных обещаний Трампа отменить налоги на чаевые, заработную плату за сверхурочную работу и выплаты социального обеспечения.

Но этот список приоритетов имеет немалую цену — до 11,95 триллиона долларов в течение 10 лет, что вызывает напряженность в рядах Республиканской партии между сторонниками Трампа и фискальными ястребами.

Некоторые члены Палаты представителей от Республиканской партии из Калифорнии и северо-востока также настаивают на повышении лимита государственных и местных налогов — часто называемых SALT — которые можно вычитать из федеральных деклараций, что является еще одним дорогостоящим приоритетом, который не нравится фискальным консерваторам.

Республиканцы пытаются сочетать снижение налогов с сокращением расходов, чтобы предотвратить взрывной рост государственного долга в результате законодательства.

Лидеры Республиканской партии в Палате представителей в последние дни исключили определенные сокращения программ социального обеспечения, которые Республиканская партия ранее планировала для достижения бюджетных целей.

В апреле некоторые из ближайших советников Трампа начали предлагать повышение налогов для миллионеров, как сообщает WP, и это предложение встретило умеренный прием в Капитолии.

Автор: Наталя Мамченко

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