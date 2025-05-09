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У Мінсоцполітики розповіли, як ВПО можуть дізнатися орієнтовний розмір субсидії на оренду житла

12:06, 9 травня 2025
Дізнатися орієнтовний розмір субсидії на оренду житла для ВПО можна за допомогою спеціального калькулятора.
У Мінсоцполітики розповіли, як ВПО можуть дізнатися орієнтовний розмір субсидії на оренду житла
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У Міністерстві соціальної політики розповіли, як внутрішньо переміщені особи можуть дізнатися орієнтовний розмір субсидії на оренду житла.

Зокрема, дізнатися орієнтовний розмір субсидії можна за допомогою спеціального калькулятора.

«Розрахувавши розмір фінансової допомоги від держави за допомогою онлайн-калькулятора, сім'я може зорієнтуватися, яку суму оренди покриє держава і яку треба буде сплатити самостійно», – йдеться у повідомленні.

Для отримання розрахунку користувачу слід ввести базову інформацію — місто, площу квартири, склад родини, рівень доходу.

Наприклад: подружжя з сукупним доходом в 17 000 грн проживає в м. Дніпрі та на підставі договору сплачує фактичну орендну плату за однокімнатну квартиру в розмірі 9 500 грн на місяць.

«Сімʼя може отримувати субсидію на оренду житла в розмірі 5097,88 грн. Тобто фактично родина з власної кишені сплачуватиме лише 4402,12 грн», – йдеться у повідомленні.

Скористатися сервісом можна за посиланням.

У Мінсоцполітики підкреслили, що цей сервіс не гарантує призначення субсидії на оренду.

«Адже право на її призначення визначає Пенсійний фонд після отримання та перевірки від ВПО всієї необхідної інформації», – резюмували у відомстві.

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