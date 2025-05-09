В Минсоцполитики рассказали, как ВПЛ могут узнать ориентировочный размер субсидии на аренду жилья

Узнать ориентировочный размер субсидии на аренду жилья для ВПЛ можно с помощью специального калькулятора.

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В Министерстве социальной политики рассказали, как внутренне перемещённые лица могут узнать ориентировочный размер субсидии на аренду жилья.

В частности, определить примерный размер субсидии можно с помощью специального калькулятора.

«Рассчитав размер финансовой помощи от государства с помощью онлайн-калькулятора, семья сможет понять, какую сумму аренды покроет государство, а какую придётся платить самостоятельно», — говорится в сообщении.

Для получения расчёта пользователю нужно ввести основную информацию — город, площадь квартиры, состав семьи, уровень дохода.

Например: супруги с совокупным доходом 17 000 грн проживают в г. Днепр и по договору аренды ежемесячно платят 9500 грн за однокомнатную квартиру.

«Семья может получать субсидию на аренду жилья в размере 5097,88 грн. То есть фактически из своего кармана будет выплачиваться только 4402,12 грн», — указано в сообщении.

Воспользоваться сервисом можно по ссылке.

В Минсоцполитики подчеркнули, что использование сервиса не гарантирует назначение субсидии на аренду.

«Поскольку право на её назначение определяет Пенсионный фонд после получения и проверки всей необходимой информации от ВПЛ», — подытожили в ведомстве.

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