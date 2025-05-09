Практика судов
  1. Общество
  2. / В Украине

В Минсоцполитики рассказали, как ВПЛ могут узнать ориентировочный размер субсидии на аренду жилья

12:06, 9 мая 2025
Узнать ориентировочный размер субсидии на аренду жилья для ВПЛ можно с помощью специального калькулятора.
В Минсоцполитики рассказали, как ВПЛ могут узнать ориентировочный размер субсидии на аренду жилья
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве социальной политики рассказали, как внутренне перемещённые лица могут узнать ориентировочный размер субсидии на аренду жилья.

В частности, определить примерный размер субсидии можно с помощью специального калькулятора.

«Рассчитав размер финансовой помощи от государства с помощью онлайн-калькулятора, семья сможет понять, какую сумму аренды покроет государство, а какую придётся платить самостоятельно», — говорится в сообщении.

Для получения расчёта пользователю нужно ввести основную информацию — город, площадь квартиры, состав семьи, уровень дохода.

Например: супруги с совокупным доходом 17 000 грн проживают в г. Днепр и по договору аренды ежемесячно платят 9500 грн за однокомнатную квартиру.

«Семья может получать субсидию на аренду жилья в размере 5097,88 грн. То есть фактически из своего кармана будет выплачиваться только 4402,12 грн», — указано в сообщении.

Воспользоваться сервисом можно по ссылке.

В Минсоцполитики подчеркнули, что использование сервиса не гарантирует назначение субсидии на аренду.

«Поскольку право на её назначение определяет Пенсионный фонд после получения и проверки всей необходимой информации от ВПЛ», — подытожили в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

переселенцы Минсоцполитики ВПЛ недвижимость аренда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент внес в Раду изменения в закон об АРМА, которые позволят без согласия собственника реализовать имущество, принадлежащее связанным с РФ лицам

В законе об АРМА предлагается предусмотреть, что по решению следственного судьи имущество лиц, связанных с РФ, может быть передано для реализации без согласия собственника до вынесения обвинительного приговора или до решения о спецконфискации либо признания активов необоснованными.

Трамп развернулся на 180 градусов и призывает Конгресс повысить налоги для состоятельных в законопроекте о бюджете

Эта идея схожа с той, которую продвигали президент Джо Байден, а позже вице-президентка Камала Харрис во время предвыборной кампании за Белый дом в 2024 году.

Конкурс в апелляционные административные суды – еще три кандидата удачно прошли собеседования, но не до конца

Судьба кандидатов в апелляции будет зависеть от решения ВККС в пленарном составе.

Без реагирования ВККС кадровый кризис в Одесском и других апелляционных судах грозит остановкой правосудия — обращение

Ситуация с нехваткой судей в апелляционных судах обостряется и непосредственно влияет на доступ граждан к правосудию, что требует срочного реагирования со стороны ВККС, ВСП и ГСА.

Как студенты-юристы будут проходить практику в судах — Совет судей согласовал программу для высших учебных заведений

Университеты будут заключать договоры с Государственной судебной администрацией и судами, а студентов будут обучать работе в аппарате суда и умению писать судебные решения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Спірідонов
    Михайло Спірідонов
    голова Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Фонова
    Олена Фонова
    суддя Господарського суду Луганської області