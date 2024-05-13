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Українська поштова компанія відкрила два відділення у Великій Британії

23:32, 13 травня 2024
«Нова пошта» здійснює доставку до Лондона від 900 грн за документи до 1 кг до 2500 грн за посилки до 30 кг.
Українська поштова компанія відкрила два відділення у Великій Британії
Джерело фото: Vector
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Українська поштова компанія «Нова пошта» розширює свою географію й відкриває два нові відділення у Лондоні, Велика Британія. Це стало можливим завдяки постійному розвитку мережі, яка наразі налічує відділення вже у 13 європейських країнах, повідомляє пресслужба компанії.

Починаючи з 13 травня, клієнти матимуть можливість відправляти й отримувати посилки з України до 30 кг у двох лондонських відділеннях, розташованих за адресами: 42 Fleet St., Temple та Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way. Термін доставлення складатиме від 5 днів.

«Нова пошта» запроваджує два види відділень у Лондоні: поштове до 30 кг та вантажне до 1000 кг. Вони будуть працювати щодня за вказаними адресами.

Вартість доставки з України у Велику Британію у відділення складатиме:

  • документи до 1 кг — 900 грн
  • посилки до 2 кг – 950 грн
  • посилки до 10 кг – 1500 грн
  • посилки до 30 кг – 2500 грн

Крім того, клієнти можуть замовити доставку посилок до 100 кг кур'єром на будь-яку адресу в різних регіонах Великої Британії. За відправлення до 30 кг потрібно буде додатково сплатити 100 гривень, а за кожні 100 кг посилки ще 250 гривень.

На урочисте відкриття відділень завітав тимчасовий виконувач обов'язків посла України у Великій Британії Едуард Фесько, який першим відправив до України вітальну листівку. За словами співвласника компанії Вячеслава Климова, у майбутньому «Нова пошта» планує надати можливість клієнтам використовувати мережу поштоматів партнера InPost для відправлення та отримання посилок.

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