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Украинская почтовая компания открыла два отделения в Великобритании

23:32, 13 мая 2024
«Новая почта» осуществляет доставку в Лондон от 900 грн за документы до 1 кг до 2500 грн за посылки до 30 кг.
Украинская почтовая компания открыла два отделения в Великобритании
Источник фото: Vector
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Украинская почтовая компания «Новая почта» расширяет свою географию и открывает два новых отделения в Лондоне, Великобритания. Это стало возможным благодаря постоянному развитию сети, которая сейчас насчитывает отделения уже в 13 европейских странах, сообщает пресс-служба компании.

Начиная с 13 мая, клиенты смогут отправлять и получать посылки из Украины до 30 кг в двух лондонских отделениях, расположенных по адресам: 42 Fleet St., Temple и Unit 7, Falcon Court, St. Martin`s Way. Срок доставки будет составлять от 5 дней.

«Новая почта» вводит два вида отделений в Лондоне: почтовое до 30 кг и грузовое до 1000 кг. Они будут работать ежедневно по указанным адресам.

Стоимость доставки из Украины в Великобританию в отделение будет составлять:

  • документы до 1 кг - 900 грн
  • посылки до 2 кг - 950 грн
  • посылки до 10 кг - 1500 грн
  • посылки до 30 кг - 2500 грн

Кроме того, клиенты могут заказать доставку посылок до 100 кг курьером на любой адрес в разных регионах Великобритании. За отправление до 30 кг нужно будет дополнительно оплатить 100 гривен, а за каждые 100 кг посылки еще 250 гривен.

Торжественное открытие отделений посетил временно исполняющий обязанности посла Украины в Великобритании Эдуард Фесько, который первым отправил в Украину поздравительную открытку. По словам совладельца компании Вячеслава Климова, в будущем «Новая почта» планирует предоставить возможность клиентам использовать сеть почтоматов партнера InPost для отправки и получения посылок.

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