Якого кольору немає на державних прапорах і до чого тут стародавній молюск

За всю світову історію цей колір не використовували в державному прапорі жодні країни, але до певного періоду.

У світі налічується понад 200 країн і якщо поглянути на кожен національний прапор, можна помітити одну цікаву особливість: на жодному з них немає фіолетового кольору. На це є вагома й давня причина, передає Daily Mail.

Відсутність фіолетового кольору на національних прапорах зовсім не випадкова, цьому є пояснення, яке походить від стародавнього світу й непомірної ціни рідкісного морського равлика. Раніше його отримували з слизу морських раковин.

Виявляється, вся справа у дорожнечі фіолетового пігменту, який до 19 ст. був дуже рідкісним та цінним. Цей колір у своєму одязі могли використовувати лише представники імператорських та королівських родів — і то далеко не у всіх країнах.

Найпопулярнішими та найдавнішими кольорами на прапорах є білий, синій та червоний. Саме такі пігменти були найпростішими у виробництві та недорогими.

Фіолетовий же через свою рідкість і вартість навіть не розглядався.

Дослідження показують, що до середини 19 століття єдиним відомим способом отримання пурпурного пігменту було використання слизу рідкісного морського равлика мурекса (Murex). Вони мешкають тільки в Східному Середземномор'ї та біля атлантичного узбережжя Марокко.

У ті часи барвник був відомий як «тирський пурпур», названий так на честь міста Тир, розташованого тоді на території сучасного Лівану. Історики з'ясували, що саме з цього міста фінікійські торговці контролювали потік барвника.

Мисливці заманювали хижих равликів у пастки з наживкою або збирали молюсків вручну. Далі їхні слизові залози акуратно розрізали невеликим ножем. Дослідники з'ясували, що для виробництва всього одного грама барвника було потрібно близько 10 000 равликів. Попри те, що основний інгредієнт тирських барвників був широко відомий, проте виробники зберігали рецепти своїх барвників у секреті.

Усе це разом зробило фіолетовий барвник одним із найцінніших у всьому світі. Фактично, ціна одного грама пурпурного барвника коштує більше, ніж його вага в золоті. Дослідники також виявили, що асоціація фіолетового барвника з багатством і владою фактично зробила його природним вибором кольору королівських родин у всьому стародавньому світі.

Під час археологічних розкопок по всьому Середземномор'ю було знайдено мільярди черепашок хижих морських равликів, проте сам тирський барвник уперше був знайдений у Великій Британії зовсім недавно. Фрагмент барвника розміром із м'ячик для пінг-понгу було виявлено в руїнах римської лазні — припускають, що це місце датоване 200 роком до нашої ери.

У 1856 році було вперше отримано синтетичний фіолетовий колір. Вивів його британський хімік У.Г.Перкін.

Сім’я вченого розпочала виробництво та продаж фіолетового барвника. Згодом фіолетовий пігмент перестав вважатися рідкісним та надзвичайно дорогим.

Завдяки цьому наразі жодних обмежень щодо використання цього кольору немає.

Однак цей відтінок можна знайти лише на прапорах двох країн – Домінікани та Нікарагуа, які є порівняно молодими країнами. На прапорі першої держави зображено птаха, який має грудку та голову фіолетового кольору, а на прапорі Нікарагуа зображена веселка, у якій присутній фіолетовий колір.

Прапор Домінікани

Прапор Нікарагуа

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