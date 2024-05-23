Какого цвета нет на государственных флагах и при чем здесь древний моллюск

За всю мировую историю этот цвет не использовали в государственном флаге никаких стран, но до определенного периода.

В мире насчитывается более 200 стран и, если посмотреть на каждый национальный флаг, можно заметить одну интересную особенность: ни на одном из них нет фиолетового цвета. На это есть веская и давняя причина, передает Daily Mail.

Отсутствие фиолетового цвета на национальных флагах совсем не случайно, этому объяснение, которое происходит от древнего мира и непомерной цены редкой морской улитки. Раньше его получали из слизи морских раковин.

Оказывается, все дело в дороговизне фиолетового пигмента, который до 19 в. был очень редким и ценным. Этот цвет в своей одежде могли использовать только представители императорских и королевских родов — и это далеко не во всех странах.

Самые популярные и древние цвета на флагах - белый, синий и красный. Именно такие пигменты были самыми простыми в производстве и недорогими.

Фиолетовый же из-за своей редкости и стоимости даже не рассматривался.

Исследования показывают, что к середине 19 века единственным известным способом получения пурпурного пигмента было использование слизи редкой морской улитки мурекса (Murex). Они обитают только в Восточном Средиземноморье и у атлантического побережья Марокко.

В то время краситель был известен как «тирский пурпур», названный так в честь города Тир, расположенного тогда на территории современного Ливана. Историки выяснили, что именно из этого города финикийские торговцы контролировали поток красителя.

Охотники заманивали хищных улиток в ловушки с наживкой или собирали моллюсков вручную. Дальше их слизистые железы аккуратно разрезали небольшим ножом. Исследователи выяснили, что для производства всего одного грамма красителя требовалось около 10 000 улиток. Несмотря на то, что основной ингредиент тирских красителей был широко известен, однако производители хранили рецепты красителей в секрете.

Все это вместе сделало фиолетовый краситель одним из самых ценных во всем мире. Фактически, цена одного грамма пурпурного красителя стоит больше его веса в золоте. Исследователи также установили, что ассоциация фиолетового красителя с богатством и властью фактически сделала его естественным выбором цвета королевских семей во всем древнем мире.

Во время археологических раскопок по всему Средиземноморью были найдены миллиарды раковин хищных морских улиток, однако сам тирский краситель впервые был найден в Великобритании совсем недавно. Фрагмент красителя размером с мяч для пинг-понга был обнаружен в руинах римской бани — предполагают, что это место датировано 200 годом до нашей эры.

В 1856 году был впервые получен синтетический фиолетовый цвет. Вывел его британский химик У.Г.Перкин.

Семья ученого приступила к производству и продаже фиолетового красителя. Впоследствии фиолетовый пигмент перестал считаться редким и очень дорогим.

Благодаря этому никаких ограничений использования этого цвета нет.

Однако этот оттенок можно найти только на флагах двух стран – Доминиканы и Никарагуа, сравнительно молодых стран. На флаге первого государства изображена птица, которая имеет грудку и голову фиолетового цвета, а на флаге Никарагуа изображена радуга, в которой присутствует фиолетовый цвет.

Флаг Доминиканы

Флаг Никарагуа

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