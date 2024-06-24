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Євросоюз знайшов юридичну лазівку, що обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України, — Боррель

10:36, 24 червня 2024
Оскільки Угорщина утрималася від попередньої угоди про виділення доходів від російстких заморожених активів, то вона не має вирішувати щодо їх використання.
Євросоюз знайшов юридичну лазівку, що обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України, — Боррель
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Євросоюз знайшов юридичну лазівку, щоб уникнути вето Угорщини на закупівлю зброї для України коштом прибутків, отриманих із заморожених російських активів. Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель виданню Financial Times.

FT вказує, що це має вирішальне значення і для виділення Україні $50 млрд від G7.

За словами Борреля, оскільки Угорщина утрималася від попередньої угоди про виділення доходів від російських заморожених активів, то вона «не повинна бути частиною рішення про використання цих грошей».

Боррель додав, що цей обхідний шлях був «складним, як і будь-яке юридичне рішення, але він успішний».

Обхід Угорщини у такий спосіб може також усунути перешкоду, котра могла б ускладнити зусилля G7 щодо отримання Україною кредиту у $50 млрд до грудня.

Як відомо, майже 200 млрд євро заморожених російських активів зберігаються у ЄС, переважно у Бельгії, і на початку цього року блок погодився використати прибутки, отримані станом на лютий, на закупівлю зброї для України.

Водночас Угорщина виступає проти того, аби Євросоюз надавав військову підтримку Україні, а також блокує ще 7 рішень щодо озброєнь на суму близько 6,6 млрд євро.

Відповідний обхідний шлях міністри закордонних справ країн ЄС обговорять у понеділок, 24 червня. Він матиме також «вирішальне значення» для того, аби угода G7 щодо $50 млрд спрацювала, заявляє видання. За планом Сімки, прибуток від заморожених активів РФ з наступного року буде витрачений на погашення цього кредиту.

Як зазначає видання, занепокоєння США та інших партнерів G7 з приводу того, що Угорщина може заблокувати рішення ЄС, аби залишити російські активи нерухомими на невизначений термін – це призвело б до значних затримок у переговорах щодо кредиту на $50 млрд.

Неназвані посадовці, обізнані з цією справою, заявили ЗМІ, що знайденого юридичного обхідного шляху може бути достатньо для гарантування виплати цього кредиту.

Водночас Угорщина все ще може заблокувати санкції ЄС, за якими блокуються й російські активи – це рішення мають одностайно оновлювати кожні пів року голосами всіх країн-членів блоку, зазначили чиновники.

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