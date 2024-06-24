Евросоюз нашел юридическую лазейку, что обойти вето Венгрии на закупку оружия для Украины, — Боррель

Поскольку Венгрия воздержалась от предварительного соглашения о выделении доходов от российских замороженных активов, то она не должна решаться по их использованию.

Евросоюз нашел юридическую лазейку, чтобы избежать вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет прибылей, полученных из замороженных российских активов. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель изданию Financial Times.

FT указывает, что это имеет решающее значение и для выделения Украине $50 млрд от G7.

По словам Борреля, поскольку Венгрия воздержалась от предварительного соглашения о выделении доходов от российских замороженных активов, то оно «не должно являться частью решения об использовании этих денег».

Боррель добавил, что этот обходной путь был «сложным, как и любое юридическое решение, но он успешен».

Обход Венгрии таким образом может также устранить препятствие, которое могло бы осложнить усилия G7 по получению Украиной кредита в $50 млрд до декабря.

Как известно, почти 200 млрд евро замороженных российских активов хранятся в ЕС, преимущественно в Бельгии, и в начале этого года блок согласился использовать доходы, полученные на февраль, на закупку оружия для Украины.

В то же время Венгрия выступает против того, чтобы Евросоюз оказывал военную поддержку Украине, а также блокирует еще 7 решений по вооружениям на сумму около 6,6 млрд евро.

Соответствующий обходной путь министры иностранных дел стран ЕС обсудят в понедельник, 24 июня. Он будет также «решающим значением» для того, чтобы соглашение G7 относительно $50 млрд сработало, заявляет издание. По плану Семерки, прибыль от замороженных активов РФ со следующего года будет израсходована на погашение этого кредита.

Как отмечает издание, беспокойство США и других партнеров G7 по поводу того, что Венгрия может заблокировать решение ЕС, чтобы оставить российские активы недвижимыми на неопределенный срок – это привело бы к значительным задержкам в переговорах по кредиту на $50 млрд.

Неназванные должностные лица, знающие это дело, заявили СМИ, что найденного юридического обходного пути может быть достаточно для гарантирования выплаты этого кредита.

В то же время, Венгрия все еще может заблокировать санкции ЕС, по которым блокируются и российские активы – это решение должны единогласно обновлять каждые полгода голосами всех стран-членов блока, отметили чиновники.

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