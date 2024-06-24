Дела о прохождении военной службы по религиозным убеждениям, а также об обжаловании ареста имущества: обзор практики ККС ВС

В обзоре ККС ВС выразил важнейшие правовые позиции и выводы по уголовному и уголовно-процессуальному праву.

Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда за май 2024 года.

В обзоре отражены важнейшие правовые позиции и выводы по уголовному и уголовного процессуального права, среди которых следует выделить следующие.

В сфере уголовного права:

- акцентировано на том, что неправомерную выгоду следует признавать полученной по предварительному сговору группой лиц, если на момент передачи неправомерной выгоды между соучастниками уже был достигнут сговор на ее получение;

- установлено, что поскольку медико-социальная экспертная комиссия является специальным учреждением системы здравоохранения, призванным осуществлять функции государства в части установления инвалидности определенному лицу, то как председатель, так и члены медико-социальных экспертных комиссий, принимая решение от имени такой комиссии, являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства в понимании примечания к ст. 369-2 УК Украины;

- указано, что прохождение военнообязанным, который не принадлежит ни к одной религиозной организации, срочной военной службы в вооруженных силах в течение 5 месяцев после формирования у последнего, с его слов, религиозных убеждений не может свидетельствовать о наличии у лица глубокого и непреодолимого внутреннего конфликта между указанными убеждениями и воинским долгом.

В сфере уголовного процессуального права:

- констатировано, что определения следственного судьи о полной или частичной отмене ареста имущества и об отказе в отмене ареста имущества, вынесенные в порядке ст. 174 УПК Украины, апелляционному обжалованию не подлежат;

- указано, что УПК Украины императивно не устанавливает запрет судьи апелляционного суда рассматривать уголовное производство и дело об административном правонарушении в отношении одного и того же лица;

- акцентировано на том, что, решая вопрос о возмещении расходов на профессиональную правовую помощь, суд должен убедиться, что заявленные расходы являются соразмерными со сложностью производства, а предоставленный адвокатом объем услуг и потраченное время на предоставление таких услуг соответствуют критерию реальности таких расходов.

В течение мая 2024 года ККС ВС высказывал также другие, не менее актуальные правовые позиции, которые освещены в обзоре судебной практики.

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