SpaceX успішно запустила туристичну місію Polaris Dawn на чолі з мільярдером Айзекманом, відео

Вперше в історії в рамках місії вийдуть у відкритий космос непрофесійні астронавти.

У вівторок, 10 вересня, американська компанія SpaceX запустила туристичну місію Polaris Dawn, в рамках якої заплановано перший в історії вихід у відкритий космос непрофесійних астронавтів.

Ракета-носій Falcon 9 стартувала з мису Канаверал у штаті Флорида, після чого обидві її частини успішно відокремилися відповідно до плану.

Керівником місії є мільярдер Джаред Айзекман, який став одним із інвесторів програми Polaris. Крім нього на борту космічного корабля знаходяться підполковник ВПС США у відставці Скотт Потіт, провідний інженер SpaceX з космічних операцій Анна Менон і фахівець SpaceX з підготовки астронавтів Сара Гілліс.

У ході п'ятиденної приватної місії її учасники віддаляться на відстань 1400 км від Землі – настільки далеко космонавти не віддалялися від Землі з часів польотів на Місяць у рамках американської космічної програми «Аполлон», завершеної 1975 року.

Вихід у відкритий космос космічних туристів запланований на відстані близько 700 км від Землі на третій день місії, 12 вересня, і триватиме близько двох годин.

Також астронавти проведуть 36 наукових експериментів, зокрема щодо впливу космічного польоту та радіації у відкритому космосі на здоров'я людини. Крім того, вони протестують лазерні комунікаційні технології супутникової системи Starlink.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.