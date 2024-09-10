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SpaceX успешно запустила частную миссию Polaris Dawn во главе с миллиардером Айзекманом, видео

17:04, 10 сентября 2024
Впервые в истории в рамках миссии выйдут в открытый космос непрофессиональные астронавты.
SpaceX успешно запустила частную миссию Polaris Dawn во главе с миллиардером Айзекманом, видео
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Во вторник, 10 сентября, американская компания SpaceX запустила частную миссию Polaris Dawn, в рамках которой планируется первый в истории выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал в штате Флорида, после чего обе ее ступени успешно отделились в соответствии с планом.

Руководителем миссии является миллиардер Джаред Айзекман, ставший одним из инвесторов программы Polaris. Кроме него на борту космического корабля находятся отставной подполковник ВВС США Скотт Потит, ведущий инженер SpaceX по космическим операциям Анна Менон и специалист SpaceX по подготовке астронавтов Сара Гиллис.

В ходе пятидневной частной миссии ее участники отдалятся на расстояние 1400 км от Земли - столь далеко космонавты не отдалялись от Земли со времен полетов на Луну в рамках американской космической программы «Аполлон», завершенной в 1975 году.

Выход в открытый космос космических туристов запланирован на расстоянии около 700 км от Земли на третий день миссии, 12 сентября, и будет длиться около двух часов.

Также астронавты проведут 36 научных экспериментов, в частности, по воздействию космического полета и радиации в открытом космосе на здоровье человека. Кроме того, они протестируют лазерные коммуникационные технологии спутниковой системы Starlink.

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