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У Фінляндії розпочався суд над 31 мисливцем за знищення рідкісних видів тварин

11:24, 10 лютого 2025
Підозрюваним загрожує до 7 років ув’язнення за незаконні вбивства тварин.
У Фінляндії розпочався суд над 31 мисливцем за знищення рідкісних видів тварин
Фото: Yle
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У Фінляндії розпочався судовий процес, що стосується найбільшої відомої серії мисливських злочинів, в якій фігурують 31 особа. Як повідомляє Yle, процес охоплює події, що відбулися в районі неподалік міста Куопіо в період з 2019 по 2023 роки. Затримання мисливців почалися навесні 2023 року.

Серед звинувачених – місцеві жителі, здебільшого з містечка Лапінлахті, віком від 24 до 75 років. Від них було вилучено близько 250 одиниць зброї. Мисливці звинувачуються у незаконному вбивстві трьох вовків, шести рисей та росомахи. Крім того, вони полювали на захищених птахів, серед яких були й лебеді – у одному випадку загинуло сім птахів. У 2021 році частина групи намагалася полювати на ведмедя, проте без успіху.

Чоловіків звинувачують за кількома статтями, зокрема за приховування нелегально впольованих звірів, порушення правил полювання та порушення щодо вогнепальної зброї. Один із обвинувачених, 60-річний чоловік, має звинувачення за більше ніж десять порушень законодавства.

Розслідування встановило, що в групі були чітко визначені ролі: лише деякі стріляли у хижаків, інші відповідали за поводження зі здобиччю. Один із обвинувачених змушений був залишити посаду муніципального радника, коли справа стала публічною.

Деякі з підсудних заявили, що їхні дії були результатом розчарування в політиці держави щодо полювання, вважаючи, що дозволів повинно бути більше.

У Фінляндії раніше не було прецедентів ув’язнення за мисливські злочини, однак в цій справі окремі учасники можуть отримати такі вироки. За серйозні порушення мисливського законодавства максимальний термін покарання може досягти 7 років ув’язнення. Також можливі штрафи: за незаконне вбивство росомахи – до 16 тисяч євро, за вовка – 9 тисяч євро, за рись і лебедя-шипуна – 2 тисячі євро. Окрім цього, порушникам можуть позбавити права на полювання на термін від 3 до 10 років та конфіскувати зброю.

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суд Фінляндія

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