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В Финляндии начался суд над 31 охотником за уничтожение редких видов животных

11:24, 10 февраля 2025
Подозреваемым грозит до 7 лет заключения за незаконные убийства животных.
В Финляндии начался суд над 31 охотником за уничтожение редких видов животных
Фото: Yle
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В Финляндии начался судебный процесс, касающийся крупнейшей известной серии охотничьих преступлений, в которой фигурируют 31 человек. Как сообщает Yle, процесс охватывает события, произошедшие в районе недалеко от города Куопио в период с 2019 по 2023 годы. Задержания охотников начались весной 2023 года.

Среди обвиняемых - местные жители, в основном из городка Лапинлахти, в возрасте от 24 до 75 лет. От них было изъято около 250 единиц оружия. Охотники обвиняются в незаконном убийстве трех волков, шести рысей и росомахи. Кроме того, они охотились на защищенных птиц, среди которых были и лебеди - в одном случае погибло семь птиц. В 2021 году часть группы пыталась охотиться на медведя, однако без успеха.

Мужчин обвиняют по нескольким статьям, в частности за сокрытие нелегально добытых зверей, нарушение правил охоты и нарушение в отношении огнестрельного оружия. Один из обвиняемых, 60-летний мужчина, имеет обвинения за более чем десять нарушений законодательства.

Расследование установило, что в группе были четко определены роли: только некоторые стреляли в хищников, другие отвечали за обращение с добычей. Один из обвиняемых вынужден был покинуть пост муниципального советника, когда дело стало публичным.

Некоторые из подсудимых заявили, что их действия были результатом разочарования в политике государства в отношении охоты, считая, что разрешений должно быть больше.

В Финляндии ранее не было прецедентов заключения за охотничьи преступления, однако в этом деле отдельные участники могут получить такие приговоры. За серьезные нарушения охотничьего законодательства максимальный срок наказания может достичь 7 лет заключения. Также возможны штрафы: за незаконное убийство росомахи - до 16 тысяч евро, за волка - 9 тысяч евро, за рысь и лебедя-шипуна - 2 тысячи евро. Кроме этого, нарушителям могут лишить права на охоту на срок от 3 до 10 лет и конфисковать оружие.

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