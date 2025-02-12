Хвостатий «безквитковий пасажир» затримав рейс Ryanair у Римі на два дні

Екіпаж Ryanair два дні шукав кота в літаку, поки той сидів в електричному відсіку.

Фото: Х / FL360aero

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У столиці Італії літак авіакомпанії Ryanair не зміг вилетіти вчасно через кота, який забрався у відсік електрообладнання. Інцидент стався 9 лютого перед рейсом з Риму до Німеччини, повідомляє GB News.

Під час передпольотної перевірки екіпаж почув нявкання. Тварина сховалася у передньому відсіку Boeing 737 і відмовлялася виходити, тікаючи ще глибше в конструкцію літака. Викликана технічна служба розібрала кілька панелей, однак кота знайти не вдалося.

Лише через два дні «безквитковий пасажир» самостійно залишив борт, після чого літак зміг повернутися до розкладу.

«Кіт був безквитковим пасажиром, але міг спричинити серйозні проблеми на висоті 30 000 футів. Добре, що нявкання почули. Це була дорога проблема для Ryanair і коштувала б їм десятки тисяч фунтів стерлінгів», – цитує видання джерело, знайоме з ситуацією.

Фото: Х / FL360aero

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