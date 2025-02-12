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Хвостатый «безбилетный пассажир» задержал рейс Ryanair в Риме на два дня

19:59, 12 февраля 2025
Экипаж Ryanair два дня искал кота в самолете, пока тот сидел в электрическом отсеке.
Хвостатый «безбилетный пассажир» задержал рейс Ryanair в Риме на два дня
Фото: Х / FL360aero
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В столице Италии самолет авиакомпании Ryanair не смог вылететь вовремя из-за кота, который забрался в отсек электрооборудования. Инцидент произошел 9 февраля перед рейсом из Рима в Германию, сообщает GB News.

Во время предполетной проверки экипаж услышал мяуканье. Животное спряталось в переднем отсеке Boeing 737 и отказывалось выходить, убегая еще глубже в конструкцию самолета. Вызванная техническая служба разобрала несколько панелей, однако кота найти не удалось.

Лишь через два дня «безбилетный пассажир» самостоятельно покинул борт, после чего самолет смог вернуться к расписанию.

«Кот был безбилетным пассажиром, но мог вызвать серьезные проблемы на высоте 30 000 футов. Хорошо, что мяуканье услышали. Это была дорогая проблема для Ryanair и стоила бы им десятки тысяч фунтов стерлингов», - цитирует издание источник, знакомый с ситуацией.

Фото: Х / FL360aero

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