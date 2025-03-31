Перша запущена з Європи орбітальна ракета впала після старту, відео

Ракета німецького стартапу Isar Aerospace не змогла вийти на орбіту під час свого першого випробувального польоту.

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У Норвегії ракета німецького стартапу Isar Aerospace не змогла вийти на орбіту під час свого першого випробувального польоту. Про це повідомляє NASASpaceflight.com.

Ракета злетіла з майданчика з космодрому “Андоя” в Арктиці 30 березня о 13:30 за київським часом та, пролетівши приблизно пів хвилини, почала нахилятися, диміти й зрештою впала в море внаслідок вибуху.

Spectrum - ракета, створена німецькою компанією Isar Aerospace, вона мала стати першим орбітальним запуском із території Європи. У компанії заздалегідь зазначали, що перший політ може завершитися достроково, й підкреслювали, що навіть 30-секундне функціонування ракети вже буде вважатися успіхом.

Після падіння ракети компанія заявила, що все одно зібрала «значну кількість польотних даних» та отримала «досвід для майбутніх місій».

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