В Японії готуються до мегаземлетрусу, який може вбити майже 300 тисяч людей

Японія є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн у світі, і уряд оцінює ймовірність землетрусу магнітудою 8-9 балів у близько 80%.

Джерело ілюстративного фото: Kyodo via REUTERS

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У Японії готуються до землетрусу, йдеться про сейсмічну активність у Нанкайському жолобі – зоні на дні Тихого океану. Японія є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн у світі, і уряд оцінює ймовірність землетрусу магнітудою 8-9 балів у близько 80%. Про це повідомляє Reuters.

«За найгіршим сценарієм, виходячи з потенційного землетрусу магнітудою 9 у цьому районі, Японія, ймовірно, матиме 1,23 мільйона евакуйованих або 1% від загального населення. Згідно з доповіддю, 298 000 людей можуть загинути від цунамі та обвалення будівель, якщо землетрус станеться пізно вночі взимку», - йдеться у повідомленні.

Жолоб знаходиться біля південно-західного тихоокеанського узбережжя Японії і тягнеться приблизно на 900 км (600 миль), де плита Філіппінського моря занурюється під Євразійську плиту. Тектонічні деформації, що накопичуються, можуть призвести до мегаземлетрусу приблизно раз на 100-150 років.

Збитки економіці внаслідок руйнувань та розширення зони затоплень від цунами, можуть сягнути 270,3 трлн ієн, або майже половини загального ВВП країни, згідно розрахунків Кабінету міністрів.

У 2011 році землетрус магнітудою 9 призвів до загибелі 15 тисяч людей і аварії на АЕС.

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