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На Дніпропетровщині затримали агентів, які на замовлення РФ планували два теракти проти військових і ТЦК

10:54, 1 квітня 2025
Російські агенти планували підірвати авто мобільної вогневої групи ЗСУ та влаштувати вибух біля ТЦК у Нікопольському районі.
На Дніпропетровщині затримали агентів, які на замовлення РФ планували два теракти проти військових і ТЦК
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На Дніпропетровщині затримано російських агентів, які планували два теракти. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За матеріалами справи, першою ціллю виконавців був пікап мобільної вогневої групи ЗСУ.

Зокрема, зловмисники мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під авто і підірвати його за допомогою виклику на телефон, що був прикріплений до вибухівки.

У разі здійснення теракту російські спецслужбісти планували нове завдання для своїх агентів – підготувати вибух біля центрального входу до будівлі ТЦК у Нікопольському районі.

СБУ затримала обох агентів, коли вони спорядили СВП і провели дорозвідку поблизу першої «цілі» – пікапу мобільної вогневої групи.

На місці затримання у фігурантів виявлено 3 кг вибухової речовини з детонатором, які вони заховали у пластмасову каністру та «підсилили» металевими гайками.

За даними слідства, агентами рф виявилися двоє місцевих жителів, один з яких – рецидивіст, що уже має судимість за крадіжки.

«Обидва чоловіки потрапили у поле зору російських спецслужбістів під час пошуку «легких» грошей на Телеграм-каналах», — вказали в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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СБУ теракт військові Дніпро ТЦК

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