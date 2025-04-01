Євросоюз офіційно запускає програму Ukraine2EU для підтримки шляху України до вступу в ЄС

ЄС запускає нову програму підтримки для України.

Джерело фото: REUTERS

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ЄС офіційно запускає програму Ukraine2EU, щоб підтримати Україну на шляху до членства в ЄС. Про це повідомили в Офісі Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Як вказується, програма Ukraine2EU – це ключова програма ЄС, спрямована на підтримку України в процесі підготовки до вступу та членства в Європейському Союзі.

Програма ініційована ЄС, Литвою та Данією, до яких нещодавно приєдналася Швеція. Ukraine2EU надаватиме цільову допомогу Україні на важливому етапі її шляху до членства в ЄС.

Після початку переговорів у грудні 2023 року український Уряд зосередився на впровадженні масштабних реформ для гармонізації національного законодавства зі стандартами та нормами ЄС.

«Активно співпрацюючи з українською владою та громадянським суспільством, Програма Ukraine2EU підтримуватиме Україну на всіх етапах підготовки до членства в ЄС, залишаючись гнучкою та адаптивною відповідно до потреб країни», - вказали в Офісі.

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