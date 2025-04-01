Кабмін виділив понад 5 млрд гривень на відновлення доріг у фронтових та прифронтових регіонах

Кошти будуть розподілені між Агентством відновлення і розвитку інфраструктури та обласними адміністраціями.

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Кабінет Міністрів 31 березня ухвалив рішення виділити 5,2 мільярда гривень на відновлення та експлуатацію доріг у фронтових та прифронтових регіонах. Влада має намір провести ремонт тих доріг, які пріоритетно використовуються Силами безпеки і оборони.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Кошти будуть розподілені між Агентством відновлення і розвитку інфраструктури та обласними адміністраціями.

«Виділяємо 5,2 млрд грн Агентству відновлення та обласним адміністраціям для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах, які пріоритетно використовуються нашими Силами безпеки й оборони», – вказав він.

Раніше ми писали, що на Миколаївщині розпочали ремонт прифронтової дороги.

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