З 1 квітня в Україні запрацював електронний кабінет ВЛК – Міноборони

Зміни мають дозволити громадянам не ходити до ТЦК.

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З першого квітня Міністерство оборони України запускає електронний кабінет військово-лікарської комісії (ВЛК). Таким чином, висновки про непридатність або навпаки будуть оформляти в цифровому форматі. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона наголосила, що в новій системі зареєструвалось понад 12 тисяч членів ВЛК.

Пілотний проект з березня працював у Львівській області.

«За місяць вони виконали більше 100 тисяч різних операцій у нових електронних кабінетах ВЛК. Це доводить, що система працює і готова до масштабування», — вказала Черногоренко.

Зміни мають дозволити громадянам не ходити до ТЦК. Інформація в електронному вигляді надсилатиметься одразу до реєстру «Оберіг», а також відображатиметься в «Резерв+».

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