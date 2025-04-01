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Дональд Трамп заявив, що департамент Ілона Маска DOGE припинить існування

09:06, 1 квітня 2025
Трамп заявив, що «в певний момент» департамент ефективності припинить свою роботу.
Дональд Трамп заявив, що департамент Ілона Маска DOGE припинить існування
Джерело фото: EPA-EFE/Samuel Corum / POOL
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Президент США Дональд Трамп заявив, що департамент ефективності державного управління (DOGE) Ілона Маска в «певний момент» припинить своє існування, а сам Маск, за його словами, може виконувати роботу спеціального держслужбовця тільки протягом 130 днів. Про це повідомляє CNN.

«Він має керувати великою компанією, і тому в якийсь момент він повернеться», — сказав Трамп про генерального директора Tesla та SpaceX. «Я б тримав його стільки, скільки можу. Він дуже талановитий хлопець, знаєте, я люблю дуже розумних людей, і він дуже розумний, і він зробив хорошу роботу».

«У якийсь момент Ілон захоче повернутися до своєї компанії», — додав Трамп.

Відповідаючи на запитання, чи буде DOGE продовжувати роботу за відсутності Маска, Трамп сказав, що він вважає, що керівники його федеральних агентств «багато чого навчилися» про те, як виконувати роботу самостійно, і деякі захочуть залишити співробітників DOGE.

«Ви знаєте, в певний момент, я думаю, це закінчиться», - сказав Трамп. «Настане момент, коли секретарі зможуть виконувати цю роботу, і робити це дуже, знаєте, як ми говоримо, за допомогою скальпеля, і це те, чого ми хочемо».

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США Дональд Трамп Ілон Маск

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