У Держдепі відповіли про ставлення США до ідеї про «тимчасове управління» в Україні

США виступають проти запровадження в Україні «тимчасового управління», про що раніше заявляла Росія.

Джерело фото: Getty Images

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Речниця Держдепу США Теммі Брюс 31 березня заявила, що президент США Дональд Трамп висловився проти ідеї Володимира Путіна про введення тимчасового управління в Україні під егідою ООН і низки країн.

«Так, ми знаємо, що Росія пропонувала тимчасову адміністрацію в Україні, але її не схвалив президент Трамп. Україна є конституційною демократією, і її управління визначають Конституція та український народ», — наголосила Брюсс.

За її словами Сполучені Штати Америки бачать мирне врегулювання в Україні шляхом досягнення повного припинення вогню та переговорів Москви та Києва.

«Ми працюємо з усвідомленням того, що переговори вимагатимуть від Росії та України прийняття жорстких рішень та компромісів. І ми працюємо з Росією та Україною, і ми маємо намір продовжувати нашу роботу, щоб посадити їх за стіл переговорів», — додала речниця Держдепу.

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