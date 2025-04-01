Давид Арахамія відповів на заяви про зустріч щодо підготовки до виборів у Президента

Зокрема, в медіа заявили, що вибори в Україні можуть бути проведені вже у липні, а Володимир Зеленський вже начебто скликав нараду із цього приводу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Давид Арахамія, який очолює фракцію «Слуга народу» у коментарі Суспільному заперечив, що в Офісі Президента відбулася зустріч щодо підготовки до проведення виборів, про яку напередодні написало видання Economist. Зокрема, видання повідомило, що вибори в Україні можуть бути проведені вже у липні, а Володимир Зеленський вже начебто скликав нараду із цього приводу.

Посадовець розповів, що він не брав участі в такій нараді та стверджує, що такої наради «не було взагалі».

«Ніякі вибори не готуються, ніякої підготовки не ведеться. Всі парламентські партії і групи погодились, що вибори мають відбутися за 6 місяців після зняття воєнного стану. І в принципі, наша позиція не змінилася після того», — сказав Арахамія.

Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук також сказала, що наради за участі фракції щодо виборів не було. А джерело ЗМІ у парламенті, наближене до Президента, з приводу проведення наради відповіло: «Мені про це невідомо».

Зазначимо, що у Центральній виборчій комісії України наголосили, що після завершення воєнного стану для проведення виборів знадобиться час на відновлення інфраструктури та підготовку виборчого процесу. Крім того, необхідно ухвалити окремий законопроєкт щодо виборів у повоєнний період.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.