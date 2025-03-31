Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО

Марк Бернс наголосив, що війна РФ проти України — «це більше, ніж демократи чи республіканці, ліві чи праві».

Фото: Головний рабин України / Facebook

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 31 березня на запрошення головного Рабина України до Києва прибув особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс.

Згодом на своїй сторінці у соцмережі Х він зробив заяву після відвідування Бучі, Ірпеня і Бородянки.

«Війна в Україні більша, ніж демократи чи республіканці, ліві чи праві. Незалежно від того, чи вам не подобається президент Трамп чи президент Зеленський, тут гинуть справжні люди», - написав Бернс.

Він зазначив, що 20 тис. дітей було викрадено та вивезено до Росії, 300 жінок були зґвалтовані, як повідомили багатоконфесійні релігійні лідери. Навмисно було знищено 700 культових споруд. А невинних цивільних вбивали пострілами в потилицю зі зв’язаними за спиною руками.

«Ці солдати на передовій не просять грошей. Вони просять 1000 танків, 300 F-35, зенітну зброю, щоб збивати безпілотники, які все ще обстрілюють цивільні будівлі та вбивають людей.

Пам’ятайте, саме президент Трамп замість подушок послав Джавеліни.

Він покладе кінець цій війні. Усі тут, в Україні, дякують президенту Трампу та Америці за підтримку України», - наголосив духовний радник Трампа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.