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Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО

22:03, 31 березня 2025
Марк Бернс наголосив, що війна РФ проти України — «це більше, ніж демократи чи республіканці, ліві чи праві».
Духовний радник Трампа Марк Бернс: українські солдати не просять грошей, вони просять танки, винищувачі та ППО
Фото: Головний рабин України / Facebook
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 31 березня на запрошення головного Рабина України до Києва прибув особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс.

Згодом на своїй сторінці у соцмережі Х він зробив заяву після відвідування Бучі, Ірпеня і Бородянки.

«Війна в Україні більша, ніж демократи чи республіканці, ліві чи праві. Незалежно від того, чи вам не подобається президент Трамп чи президент Зеленський, тут гинуть справжні люди», - написав Бернс.

Він зазначив, що 20 тис. дітей було викрадено та вивезено до Росії, 300 жінок були зґвалтовані, як повідомили багатоконфесійні релігійні лідери. Навмисно було знищено 700 культових споруд. А невинних цивільних вбивали пострілами в потилицю зі зв’язаними за спиною руками.

«Ці солдати на передовій не просять грошей. Вони просять 1000 танків, 300 F-35, зенітну зброю, щоб збивати безпілотники, які все ще обстрілюють цивільні будівлі та вбивають людей.

Пам’ятайте, саме президент Трамп замість подушок послав Джавеліни. 

Він покладе кінець цій війні. Усі тут, в Україні, дякують президенту Трампу та Америці за підтримку України», - наголосив духовний радник Трампа.

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США Дональд Трамп

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