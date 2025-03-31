Духовный советник Трампа Марк Бернс: украинские солдаты не просят денег, они просят танки, истребители и ПВО

Марк Бернс подчеркнул, что война РФ против Украины — «это больше, чем демократы или республиканцы, левые или правые».

Фото: Главный раввин Украины / Facebook

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 31 марта по приглашению Главного раввина Украины в Киев прибыл личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс.

Позже на своей странице в соцсети X он сделал заявление после посещения Бучи, Ирпеня и Бородянки.

«Война в Украине — это больше, чем демократы или республиканцы, левые или правые. Независимо от того, не нравится ли вам президент Трамп или президент Зеленский — здесь умирают настоящие люди», — написал Бернс.

Он отметил, что 20 тысяч детей были похищены и вывезены в Россию, 300 женщин были изнасилованы, как сообщили межконфессиональные религиозные лидеры. Намеренно было уничтожено 700 культовых сооружений. А невинных мирных жителей убивали выстрелами в затылок со связанными за спиной руками.

«Эти солдаты на передовой не просят денег. Они просят 1000 танков, 300 F-35, зенитное оружие, чтобы сбивать беспилотники, которые все еще обстреливают гражданские здания и убивают людей.

Помните, именно президент Трамп вместо подушек отправил «Джавелины».

Он положит конец этой войне. Все здесь, в Украине, благодарят президента Трампа и Америку за поддержку Украины», — подчеркнул духовный советник Трампа.

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