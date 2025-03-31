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По приглашению главного Раввина Украины в Киев прибыл личный духовный советник Трампа

15:31, 31 марта 2025
Главный раввин Украины Моше Реувен Асман, который с первых дней войны активно участвует в помощи стране для победы над российским врагом и чей сын погиб на фронте, защищая Родину, пригласил в Киев своего доброго знакомого Марка Бернса.
По приглашению главного Раввина Украины в Киев прибыл личный духовный советник Трампа
Источник фото: pravda.com
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По приглашению главного Раввина Украины в Киев прибыл личный духовный советник президента США Дональда Трампа. Об этом пишет сегодня «Украинская правда».

Главный Раввин Украины Моше Реувен Асман, который с первых дней войны активно участвует в помощи стране для победы над российским врагом и чей сын погиб на фронте, защищая Родину, пригласил в Киев своего доброго знакомого Марка Бернса. А он является личным духовным советником президента США.

«По моему приглашению в Украину прибыл особый гость – пастор Марк Бернс, личный духовный советник президента Дональда Трампа. Это известная в религиозных и политических кругах США фигура, чей голос сегодня имеет вес в формировании новой стратегии и политики Америки», – сказал Моше Реувен Асман.

«Украинская правда» отмечает, что во время визита Бернс посетил Бучу, Ирпень и Бородянку, чтобы увидеть последствия преступлений российской армии против мирного населения Украины и лично услышать воспоминания свидетелей.

«Увиденное глубоко поразило его – он не скрывал боли, возмущения и искреннего сочувствия», – написал Асман.
Широкая общественность делает акцент на чрезвычайной важности такого визита. Это как раз и может быть тем самым «голосом совести», к которому прислушивается американский президент. Моше Асман отмечает, что «эти эмоции и свидетельства» Бернс непременно донесет до Трампа.

«Пастор Бернс – человек, который имеет возможность быть услышанным там, где принимаются большие решения. И я верю, что голос правды из Украины будет донесен до самого сердца нового американского руководства», – отметил главный раввин Украины.

Кроме того, с пастором Бернсом обсуждались и другие актуальные и острые для Украины вопросы. В частности, ход реформ в различных сферах жизнедеятельности. Говорили о свободе вероисповедания и гарантиях прав человека и его основных свобод. Ожидаем, что слова, переданные пастором, повлияют на лучшее понимание позиции Украины и нашего стремления к миру, свободе и независимости.

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США Киев Украина Дональд Трамп

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