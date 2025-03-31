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На запрошення головного Рабина України до Києва прибув особистий духовний радник Трампа

15:31, 31 березня 2025
Головний Равин України Моше Реувен Асман, який з перших днів війни бере активну участь у допомозі країні для перемоги над російським ворогом і син якого загинув на фронті, захищаючи Батьківщину, запросив до Києва свого доброго знайомого Марка Бернса.
На запрошення головного Рабина України до Києва прибув особистий духовний радник Трампа
Джерело фото: pravda.com
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На запрошення головного Рабина України до Києва прибув особистий духовний радник Президента США Дональда Трампа. Про це пише сьогодні «Українська правда»

Головний Равин України Моше Реувен Асман, який з перших днів війни бере активну участь у допомозі країні для перемоги над російським ворогом і син якого загинув на фронті, захищаючи Батьківщину, запросив до Києва свого доброго знайомого Марка Бернса. А він є особистим духовним радником Президента США.

«За моїм запрошенням до України прибув особливий гість – пастор Марк Бернс, особистий духовний радник президента Дональда Трампа. Це відома в релігійних і політичних колах США постать, чий голос сьогодні має вагу у формуванні нової стратегії та політики Америки» – сказав Моше Реувен Асман.

«Українська правда» зазначає, що під час візиту Бернс відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку, що побачити наслідки злочинів російської армії проти мирного населення України та особисто почути спогади свідків. 

«Побачене глибоко вразило його – він не приховував болю, обурення і щирого співчуття», – написав Асман.

Широка громадськість робить акцент на надзвичайність важливості такого візиту. Це якраз і може бути саме тим «голосом совісті», до якого  дослухається американський Президент. Моше Асман зазаначає, що «ці емоції та свідчення» Бернс неодмінно донесе до Трампа.

«Пастор Бернс – людина, яка має можливість бути почутим там, де приймаються великі рішення. І я вірю, що голос правди з України буде донесено до самого серця нового американського керівництва», – відзначив головний рабин України.

Окрім того, з пастором Бернсом обговорювалися й інші актуальні та гострі для України питання. Як то: хід реформ у різних сферах життєдіяльності. Зокрема говорили про свободу віросповідання та гарантії прав людини і її основних свобод. Чекаємо, що донесені пастором слова вплинуть на краще розуміння позиції України та наше прагнення миру, свободи і незалежності.

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США Київ Україна Дональд Трамп

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