В ТЦК сообщили, является ли мужчина, который ударил женщину во время конфликта в Киеве, их сотрудником

В ТЦК заявили, что мужчина был уволен по состоянию здоровья в мае 2024 года.

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Как известно, 29 марта в Голосеевском районе Киева произошел конфликт двух компаний. По данным СМИ, в конфликте брал участие Александр Белошвец, который якобы является сотрудником киевского ТЦК. А сама стычка, во время которого мужчина ударил женщину, произошла возле беседок после конфликта из-за прослушивания российской музыки.

Киевский городской ТЦК и СП сообщил, что военнослужащий Белошвец не проходил и не проходит военную службу в Киевском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки и его обособленных подразделениях, а именно в районных ТЦК и СП города Киева.

В свою очередь Киевский областной ТЦК и СП заявил, что Белошвец был переведен из боевой бригады по состоянию здоровья для дальнейшего прохождения службы в Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

«Уволен по состоянию здоровья в мае 2024 года. В настоящее время военную службу не проходит.

Призываем граждан быть непредвзятыми, проверять информацию на достоверность и воздерживаться от распространения непроверенных, искаженных и манипулятивных сообщений», — заявили в ТЦК.

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