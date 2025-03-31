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У ТЦК повідомили, чи є чоловік, який вдарив жінку під час конфлікту у Києві, їх співробітником

21:35, 31 березня 2025
У ТЦК заявили, що чоловік був звільнений за станом здоров’я в травні 2024 року.
У ТЦК повідомили, чи є чоловік, який вдарив жінку під час конфлікту у Києві, їх співробітником
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Як відомо, 29 березня в Голосіївському районі Києві стався конфлікт двох компаній. За даними ЗМІ, у конфлікті брав участь Олександр Білошвець, який нібито є співробітником київського ТЦК. А сама сутичка, під час якого чоловік вдарив жінку, сталася біля альтанок після конфлікту через прослуховування російської музики.

Київський міський ТЦК та СП повідомив, що військовослужбовець Білошвець не проходив та не проходить військову службу у Київському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки та його відокремлених підрозділах, а саме в районних ТЦК та СП міста Києва.

У свою чергу Київський обласний ТЦК та СП заявив, що Білошвець був переведений з бойової бригади за станом здоров’я для подальшого проходження служби до Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Звільнений за станом здоров’я в травні 2024 року. На даний час військову службу не проходить.

Закликаємо громадян бути неупередженими, перевіряти інформацію на достовірність та утримуватися від поширення неперевірених, спотворених і маніпулятивних повідомлень», - заявили у ТЦК.

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Київ ТЦК

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