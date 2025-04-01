Як роботодавці мають подавати трудові книжки працівників на оцифрування — роз’яснення

Першочергово необхідно подати відомості про трудову діяльність осіб, яким до пенсії за віком залишилося 2 роки і менше.

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У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області роз’яснили особливості подання роботодавцями трудової книжки на оцифрування.

Постановою правління Пенсійного фонду України від 01.06.2022 № 8-3 «Про порядок та черговість подання відомостей для створення електронних трудових книжок», зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15 червня 2022 р. за № 658/37994 внесено зміни до постанови Пенсійного фонду України від 12.03.2021 за № 11-1 «Про затвердження Порядку подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі».

Урегульовані питання першочерговості подання відомостей осіб, які найближчим часом набувають права на призначення пенсійних виплат та корегування (внесення змін) у раніше оцифровані дані про трудову діяльність.

Встановлено, що відомості про трудову діяльність працівника, фізичної особи-підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі подаються в будь-який період протягом п’яти років з дня набрання чинності Законом України від 5 лютого 2021 року за №1217-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі» з урахуванням першочергового подання та опрацювання відомостей про трудову діяльність осіб, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до частини першої статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» залишилося 2 і менше років, та про трудову діяльність осіб за період до 1 липня 2000 року.

Також зараз не потрібно, у разі змін у трудовій книжці або виправлення неправильного чи неточного запису, надавати скановану книжку повністю. При повторному поданні відомостей про трудову діяльність подаються лише титульна сторінка та сторінки зі змінами.