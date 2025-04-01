У Голосіївському районі невідомі обстріляли об’єкт Київтеплоенерго

На енергетичному об’єкті виявили кульові отвори, поліція розслідує напад.

Фото: kyivcity.gov.ua

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У Голосіївському районі столиці зафіксовано обстріл одного з енергетичних об’єктів комунального підприємства «Київтеплоенерго». Попри пошкодження, теплопостачання працює без перебоїв. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

На території енергетичного об’єкта виявили кульові отвори. За даними «Київтеплоенерго», пошкоджено скління приміщення, де зазвичай перебуває персонал. На момент події у приміщенні нікого не було, тому постраждалих немає.

На місце події викликали поліцію. Слідчо-оперативна група провела огляд та вилучила кулю. Наразі триває експертиза, правоохоронці розшукують причетних до обстрілу та з'ясовують мотиви злочину. Відкрито кримінальне провадження.

У «Київтеплоенерго» запевняють, що інцидент не вплинув на роботу обладнання. Постачання тепла та електроенергії в Голосіївському районі здійснюється у штатному режимі.

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