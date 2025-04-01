У Києві та Дніпрі підвищили швидкість руху – де дозволено прискорюватися

У Києві та Дніпрі на окремих дорогах підвищили швидкісний ліміт.

Фото: wikipedia

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З 1 квітня до 1 листопада на окремих дорогах Києва та Дніпра підвищено дозволену швидкість руху. У столиці вона збільшена до 80 км/год, а в Дніпрі – до 70 км/год. Про це повідомили в Департаменті комунікації Міністерства внутрішніх справ.

Де в Києві можна їхати швидше

Відповідно до рішення Київської міської ради, у столиці підвищена швидкість діятиме на таких ділянках:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

проспект Романа Шухевича (від Північного мосту до вулиці Оноре де Бальзака);

проспект Степана Бандери (від вулиці Йорданської до Північного мосту);

вулиця Набережно-Рибальська (у напрямку від вулиці Електриків до Гаванського мосту).

На решті вулиць Києва швидкість залишається 50 км/год.

Де підвищено швидкість у Дніпрі

Відповідно до рішення виконкому Дніпровської міської ради, новий ліміт встановлено на таких ділянках:

вул. Набережна Заводська, крім – 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова; від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький; 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової та вул. Метробудівською;

вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);

шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);

шосе Донецьке (від перехрестя з вул. Березинською до меж міста);

вул. Сонячна Набережна (від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського, крім ділянок 50 м до нерегульованих пішохідних переходів);

міст Центральний;

міст Усть-Самарський;

міст Кайдацький

Автофіксація та штрафи

Камери автоматичної фіксації порушень налаштовані відповідно до нових обмежень.

Нагадуємо, що згідно зі ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

Перевищення швидкості на понад 20 км/год – штраф 340 грн.

Перевищення на понад 50 км/год – штраф 1700 грн.

Водіїв закликають бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху.

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