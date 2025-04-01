Фінляндія готується вийти з договору про заборону протипіхотних мін

Фінляндія збирається вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін, - прем'єр-міністр країни Петтері Орпо.

Фото: Петтері Орпо/Фейсбук

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Фінляндія має намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін та збільшити оборонний бюджет. Про це на брифінгу фінського уряду заявив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо.

Вихід з міжнародної угоди був аналогічним заявам Польщі, Естонії, Латвії та Литви, які також анонсували вихід з конвенції, прийнятої в 1997 році і підписаної більш ніж 160 країнами світу.

Документ забороняє використання, виробництво та зберігання мін, спрямованих проти піхоти, проте великі військові держави, зокрема Росія та США, так і не стали його учасниками.

Орпо сказав, що для його країни немає безпосередньої військової загрози, але Росія є довгостроковою загрозою для всієї Європи.

"Вихід із Оттавської конвенції дозволить нам більш універсально підготуватися до змін у середовищі безпеки", - уточнив він.

Прем'єр Фінляндії додав, що країна також збільшить витрати на оборону до 3% валового внутрішнього продукту до 2029 року.

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