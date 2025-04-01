Apple додала в оновленій iOS втомлене обличчя з мішками під очима та ще шість нових емодзі

Система отримала підтримку стандарту Unicode 16, де з’явилося сім нових емодзі.

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Apple розпочала розповсюдження iOS 18.4. Зокрема, система отримала підтримку стандарту Unicode 16, де з’явилося сім нових емодзі:

обличчя з мішками під очима,

відбиток пальця,

дерево без листя,

коренеплід,

арфа,

лопата,

пляма.

Також тепер медіатеку можна відфільтрувати за знімками, якими з вами поділилися інші користувачі, а також за контентом, який не входить до альбомів.

Крім того, у розділі «Нещодавно видалені» з’явилася можливість відновити або видалити весь вміст одним натисканням.

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