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У Києві для оптимізації маршрутної мережі з 1 квітня змінює рух автобус 7

22:36, 1 квітня 2025
Для оптимізації маршрутної мережі столиці змінюють маршрут автобусу.
У Києві для оптимізації маршрутної мережі з 1 квітня змінює рух автобус 7
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Із 1 квітня для оптимізації маршрутної мережі столиці змінить маршрут автобус № 7. Про це повідомили у комунальному підприємстві «Київпастранс».

Рух автобусів організують за наступною схемою:

Львівська площа – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Дмитрівська – площа Галицька – вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – площа Галицька – вул. Бульварно-Кудрявська – вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців – Львівська площа.

Як писала «Судово-юридична газета», у Києві з 21 березня наземний громадський транспорт під час повітряної тривоги, після висадки охочих біля укриття, продовжуватиме рух за маршрутом. Але це рішення, яке прийняли на Раді оборони Києва 18 березня, не стосується метрополітену. Метро наземною частиною і надалі не курсуватиме.

Для комунального та приватного транспорту встановили нові правила у разі повітряної тривоги:

  • Транспортні засоби КП «Київпастранс» та приватних компаній, що надають послуги з перевезення пасажирів, робитимуть зупинку біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом руху транспорту, у безпечному місці відповідно до Правил дорожнього руху.
  • Пасажири зможуть покинути салон та перейти в безпечне місце. За потреби пасажирам надаватимуть необхідну допомогу.
  • Водій наземного пасажирського транспорту робитиме оголошення про можливість подальшого продовження поїздки за маршрутом руху.
  • Після того, як охочі залишили салон транспортного засобу, водій продовжить рух за маршрутом.

Водночас водій має право залишити транспорт і піти до укриття.

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Київ транспорт

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