У Львові під час земляних робіт та прибирання знайшли два артилерійських снаряди

Один із артснарядів виявили у підвалі житлового будинку.

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У Львові знищили два артснаряди, які виявили під час земляних робіт та прибирання.

Як вказали у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, перший небезпечний предмет був 76-мм артилерійським снарядом, а другий – 122-мм. Його виявили у підвалі житлового будинку.

У обох випадках піротехніки вилучили боєприпаси та знищили їх у встановленому порядку.

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