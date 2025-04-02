У Харкові судили крадія огорожі з комунального підприємства

Суд у Харкові засудив крадія металу до умовного покарання.

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Червонозаводський районний суд Харкова ухвалив вирок щодо місцевого мешканця, який вчинив крадіжку металевих огорож, що належали комунальному підприємству «Харківські теплові мережі». Згідно з матеріалами справи, чоловік викрав п'ять огорож, що були встановлені біля житлового будинку для проведення ремонтних робіт, завдавши підприємству матеріальної шкоди на суму 6 096 гривень.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою вину, пояснивши, що вкрав огорожі з метою подальшого продажу на пункті прийому металобрухту. Отримані кошти він витратив на власні потреби.

Червонозаводський районний суд міста Харкова у справі № 646/5706/23 визнав чоловіка винним у скоєнні крадіжки, посиливши його відповідальність через те, що злочин був скоєний під час воєнного стану. З огляду на це, суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з іспитовим строком два роки. Крім того, чоловік зобов'язаний сплатити до державного бюджету 3 824 гривні за послуги експерта, залученого до справи.

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