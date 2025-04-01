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Хто та за яких умов може отримати компенсацію за програмою єВідновлення – Олена Шуляк розповіла про нюанси

15:43, 1 квітня 2025
В Україні стартував новий компонент програми єВідновлення для компенсації за зруйноване житло.
Хто та за яких умов може отримати компенсацію за програмою єВідновлення – Олена Шуляк розповіла про нюанси
Фото: vsirazom
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У мобільному додатку «Дія» з'явився новий компонент єВідновлення, який передбачає грошову компенсацію для тих, хто планує відновити житло на власній земельній ділянці. Цього тижня перші 600 родин вже отримають кошти. Нова програма була передбачена законодавством, але її впровадження затрималося через технічні проблеми та брак фінансування. Зараз ці питання вдалося вирішити.

Голова парламентського комітету з питань державного управління та містобудування, лідерка партії «Слуга Народу» Олена Шуляк розповіла, що програма доступна для власників приватних будинків, знищених під час бойових дій, які мають земельну ділянку на підконтрольній Україні території, де не ведуться активні бойові дії.

«Минулого року вже були подані перші заяви на компенсацію, але через те , що була недосконала технічна процедура, не було достатньо грошей, так і не був відкритий цей компонент. Тому буквально з вчорашнього дня українці, які хочуть отримати компенсацію за зруйнований будинок на власній земельній ділянці, вони повинні скористатися тими інструкціями, які сьогодні знаходяться на Дії і тими інструкціями, які дає український Уряд» – розповіла Шуляк.

Як отримати компенсацію

  • Подати заяву про компенсацію через «Дію» або ЦНАП. Після розгляду заяви буде призначено суму виплат, яка з'явиться в «Дії».
  • Зареєструвати повідомлення про початок будівництва на порталі «Дія» або в ЦНАП.
  • Дочекатися нарахування компенсації, яке здійснить комісія при органах місцевого самоврядування.
  • Отримати кошти на віртуальний рахунок, який буде прив'язаний до картки «єВідновлення».
  • Після отримання компенсації скасувати право власності на зруйноване житло.
  • Подати заяву на виплату коштів на будівництво через «Дію».

«Ці кошти можна витратити на купівлю безпосередньо будівельних матеріалів, або заплатити за послуги проектування. Перший транш надійде людям у розмірі 50%. Після того, як людина зробить відповідні роботи на своїй земельній ділянці, вона буде робити проміжний звіт. Цей звіт буде перевіряти і затверджувати комісія при органах місцевого самоврядування і вже потім людина отримає наступні 50% від суми, нарахованої компенсації», – зазначила Шуляк.

Зазначимо, кошти можна витратити на купівлю будівельних матеріалів або оплату послуг з проектування. Виплата здійснюється у двох частинах по 50%. Першу частину потрібно витратити мінімум на 90% і підтвердити це через «Дію». Термін використання першої частини — 18 місяців, повної суми — 36 місяців. Якщо кошти не будуть використані у цей період, їх доведеться повернути державі.

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Дія єВідновлення

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