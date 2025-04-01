До сервісного центру МВС потрапило посвідчення водія, видане 30 лютим

Хтось дуже поспішав «оформити права» і навіть забув, що в лютому лише 28 або 29 днів.

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У Головному сервісному центрі МВС показали посвідчення водія, видане 30 лютим. Хтось дуже поспішав «оформити права» і навіть забув, що в лютому лише 28 або 29 днів, а такий першоквітневий жарт, може обернутися кримінальною відповідальністю.

Креативна «підробка» має багато цікавих пунктів, зокрема:

Дата видачі: 30 лютого 2022 року

Місце видачі: тимчасово окупований Луганськ.

«CENTRE OF» – як вказують у Головному СЦ МВС, це, ймовірно, натяк на географічне розташування.

Власник: Золото

Категорії: В1, В, C1, C, BE – всі в один день.

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