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Військовозобов’язані чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорти без застосунку Резерв+ і без проходження ВЛК

15:07, 1 квітня 2025
Чоловікам 18-60 років за кордоном не потрібно відвідувати ТЦК, проходити ВЛК і необовʼязково мати застосунок Резерв+, щоб їм видали паспорт.
Військовозобов’язані чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорти без застосунку Резерв+ і без проходження ВЛК
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В Офісі Президента уточнили зміст змін для спрощення видачі паспортів українцям за кордоном. Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що відтепер чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон.

«На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського команда Офісу Глави держави, уряду та галузевих відомств напрацювала зміни для спрощення видачі паспортів українцям за кордоном. 

У вівторок Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Постанови № 932 «Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів». 

Це рішення спрощує постановку на облік чоловіків за кордоном.

Відтепер вони зможуть отримувати паспорти та інші документи, перебуваючи за межами України, без відвідання ТЦК і проходження військово-лікарської комісії. При цьому не обовʼязково мати застосунок «Резерв+», зазначили в Офісі Президента. 

Також там нагадали, що на початку цього року під час зустрічі з українською громадою у Варшаві Володимир Зеленський пообіцяв подолати проблему з паспортами для громадян України за кордоном. 

Відтоді за координації заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук відбулася низка міжвідомчих нарад. Команди Міноборони, МВС, Міністерства закордонних справ, Державної міграційної служби та інших дотичних відомств спільно напрацювали та узгодили нормативні зміни.

Ірина Верещук подякувала урядовцям за плідну спільну роботу. 

«Обіцянка Президента виконується. Вже видано переважну більшість паспортів тим, хто звернувся до 24 квітня 2024 року. Це десятки тисяч людей. Тим, хто звернувся пізніше або звертається зараз, паспорти видаватимуть уже простіше та швидше. Саме на це спрямовано ухвалену сьогодні постанову», – додала вона.

Нагадаємо, Ігор Клименко зазначив, що працівники закордонних підрозділів ДП «Документ» перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі без проходження медкомісії.

Автор: Наталя Мамченко

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ВЛК Резерв+ військовозобов'язаний

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Військовозобов’язані чоловіки за кордоном зможуть отримати паспорти без застосунку Резерв+ і без проходження ВЛК

Чоловікам 18-60 років за кордоном не потрібно відвідувати ТЦК, проходити ВЛК і необовʼязково мати застосунок Резерв+, щоб їм видали паспорт.

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