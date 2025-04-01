Відтепер чоловікам 18-60 років за кордоном не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта – Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що відтепер чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон.

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Чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, більше не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«За завданням Президента продовжуємо удосконалювати надання послуг українцям, які знаходяться за кордоном.



Уряд затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів.



Відтепер чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон.



Працівники закордонних підрозділів ДП «Документ» перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі.



І що важливо: без проходження медкомісії. Після цього українець у визначені терміни отримає замовлений документ.



Працюємо над мінімізацією бюрократії та спрощенням процесу надання державних сервісних послуг», зазначив він.

Автор: Наталя Мамченко

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