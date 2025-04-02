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В Харькове судили вора ограждения из коммунального предприятия

08:30, 2 апреля 2025
Суд в Харькове приговорил вора металла к условному наказанию.
В Харькове судили вора ограждения из коммунального предприятия
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Червонозаводской районный суд Харькова вынес приговор в отношении местного жителя, который совершил кражу металлических ограждений, принадлежавших коммунальному предприятию «Харьковские тепловые сети». Согласно материалам дела, мужчина похитил пять ограждений, которые были установлены возле жилого дома для проведения ремонтных работ, нанеся предприятию материальный ущерб на сумму 6 096 гривен.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, объяснив, что украл ограждения с целью дальнейшей продажи на пункте приема металлолома. Полученные средства он потратил на собственные нужды.

Червонозаводской районный суд города Харькова по делу № 646/5706/23 признал мужчину виновным в совершении кражи, усилив его ответственность из-за того, что преступление было совершено во время военного положения. Учитывая это, суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Кроме того, мужчина обязан уплатить в государственный бюджет 3 824 гривны за услуги эксперта, привлеченного к делу.

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суд кража Харьков

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