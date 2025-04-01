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Кабмін затвердив порядок виплати держслужбовцям надбавки за володіння англійською мовою

16:49, 1 квітня 2025
Як вказали у НАДС, виплата надбавки посилить мотивацію державних службовців в опануванні англійської мови та використанні її у роботі.
Кабмін затвердив порядок виплати держслужбовцям надбавки за володіння англійською мовою
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Уряд на засіданні 1 квітня затвердив Порядок встановлення та виплати державним службовцям надбавки за володіння англійською мовою.

Надбавку у розмірі 10% від окладу отримають ті державні службовці, хто володіє мовою на рівні, не нижче В2 (Upper-Intermediate) за шкалою рекомендацій Ради Європи з мовної освіти (CEFR). Надбавка буде виплачуватися за фактично відпрацьований час і тільки після надання підтвердних документів у межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік на оплату праці відповідних державних органів.

«Виплата надбавки посилить мотивацію державних службовців в оволодінні англійською мовою та використанні її в роботі», зазначили у НАДС.

Нагадаємо, у червні 2024 року Верховна Рада прийняла закон 3760-IX «Про застосування англійської мови в Україні», який визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою. Серед них – претенденти на зайняття посад державної служби категорії А, а також категорій Б і В, перелік яких встановлюється Кабміном.

Разом з тим, постанова Кабміну про надбавки набере чинності одночасно з набранням чинності ч. 6 статті 4 закону 3760-IX, тобто, з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні, та буде діяти протягом чотирьох років.

Крім того, уряд виклав у новій редакції Каталог типових посад державної служби і критерії віднесення до таких посад, з метою уточнених описів сімей відповідних посад державної служби. Викладено у новій редакції Алгоритм проведення класифікації посад державної служби в умовах воєнного стану задля удосконалення процедури погодження результатів класифікації посад державної служби та унормування механізму проведення повторної класифікації посад. Передбачено, що зазначені зміни наберуть чинності одночасно із законом 4282-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад».

Автор: Наталя Мамченко

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Кабмін затвердив порядок виплати держслужбовцям надбавки за володіння англійською мовою

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