Обрано голову Ленінського районного суду Миколаєва

Суд очолив Вячеслав Кокорєв.

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Відбулися збори суддів Ленінського районного суду міста Миколаєва, на яких обрали нового голову установи.

Так, відповідно до рішення зборів суддів Ленінського райсуду Миколаєва, головою суду обрано суддю Кокорєва Вячеслава Валентиновича строком на три роки з 1 квітня 2025 року.

Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова місцевого суду обирається на посаду зборами суддів шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів відповідного суду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Нагадаємо, обрали голову Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Крім цього, обрано голів Івано-Франківського апеляційного суду та Млинівського районного суду Рівненської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Також обрали голову Городнянського районного суду Чернігівської області.