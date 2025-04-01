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В Одесі лікар ввів жінці несумісну кров, що спричинило гостре пошкодження нирок

23:14, 1 квітня 2025
Анастезіолог, порушивши протоколи, ввів 67-річній жінці несумісну донорську кров, що спричинило тяжкі наслідки.
В Одесі лікар ввів жінці несумісну кров, що спричинило гостре пошкодження нирок
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В Одесі через недбалість лікаря-анестезіолога жінці перелили несумісну кров, що призвело до тяжких наслідків. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Лікарю одного з відділень регіонального центру кардіохірургії КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» ООР інкриміновано неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого (ч. 1 ст. 140 КК України).

За даними слідства, анастезіолог, порушивши протоколи переливання крові, ввів жінці несумісну донорську кров, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді гострого пошкодження нирок.

З’ясовано, що 67-річна пацієнтка – мешканка Херсонщини у квітні 2024 року була госпіталізована до Одеської обласної клінічної лікарні для проведення операції з протезування аортального клапана серця.

Після хірургічного втручання їй знадобилося переливання крові. Однак лікар-анестезіолог не здійснив біологічну пробу та перелив жінці замість першої позитивної групи – другу позитивну, несумісну з її кров’ю.

У результаті в пацієнтки діагностували гостре пошкодження нирок, що призвело до необхідності проведення гемодіалізу та інших невідкладних заходів для стабілізації її стану.

Наразі вирішується питання про відсторонення лікаря від виконання обов’язків та обрання запобіжного заходу.

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прокуратура Одеса лікарня

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