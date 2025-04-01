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На Рівненщині підозрюваний у грабежі отримав домашній арешт, але прокурор оскаржив рішення

23:56, 1 квітня 2025
Суд розглянув апеляцію прокурора щодо запобіжного заходу для підозрюваного у спробі грабежу.
На Рівненщині підозрюваний у грабежі отримав домашній арешт, але прокурор оскаржив рішення
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24-річного мешканця Рівненського району підозрюють в незаконному проникненні на подвір’я житлового будинку та незакінченому замахові на вчинення грабежу у великих розмірах в умовах воєнного стану. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Про це повідомляє Рівненській апеляційний суд. 

Із матеріалів справи відомо, що за фактами незаконного проникнення на подвір’я житлового будинку та відкритого викрадення майна — золотих сережок і ланцюжка, що належать власниці будинку в Рівненському районі, яка увечері 27 лютого застала підозрюваного на подвір’ї, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162, ч.3 ст. 15 ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України, та вручено підозрюваному повідомлення про підозру.

Слідчий суддя місцевого суду відмовив у задоволенні клопотання слідчого про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою строком на 60 діб, без визначення розміру застави, та обрав запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

Не погодившись із такою ухвалою суду, прокурор оскаржив її до Рівненського апеляційного суду, просив скасувати та постановити нову ухвалу, якою обрати підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

В апеляційній скарзі вказав, що необхідність застосування саме такого запобіжного заходу полягає в тому, що підозрюваний вчинив кримінальні правопорушення, одне з яких згідно зі ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів. За його вчинення  передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до десяти років. З огляду на це підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілу і свідків цих кримінальних правопорушень, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Крім того, прокурор додав, що підозрюваний порушив правила домашнього арешту, а його відсутність за адресою, вказаною в ухвалі суду першої інстанції, унеможливила застосування електронного засобу контролю.

Проти задоволення апеляційної скарги прокурора виступили захисник та підозрюваний, просили не обирати запобіжний захід, пов’язаний із позбавленням волі.  

Підозрюваний заперечував свою причетність до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, плутався в показах і не зміг роз’яснити суду як опинився на подвір’ї приватного будинку потерпілої та навіщо зірвав із шиї власниці домогосподарства золотий ланцюжок.

Рівненський апеляційний суд ухвалив рішення, яким скасував оскаржувану ухвалу слідчого судді місцевого суду та постановив нову — про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Підозрюваного взяли під варту в залі судового засідання.

Діятиме ухвала суду апеляційної інстанції до 27 квітня 2025 року.

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