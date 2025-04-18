Raiffeisen Bank відмовився від продажу бізнесу в Росії

Raiffeisen Bank International зупиняє продаж бізнесу в Росії через зміни в політичних контактах між США та Москвою.

Фото: censor.net

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Австрійський банк Raiffeisen Bank International (RBI), який є найбільшим західним банком, що досі працює в Росії, припинив спроби продати свій російський бізнес на тлі змін у політичних відносинах між США та Москвою. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році RBI знаходився під тиском з боку урядів ЄС та США, які вимагали продати російську «дочку». Однак процес продажу ускладнився через заморожування акцій Raiffeisen в Росії російським судом у вересні 2022 року, а також вимогу суду щодо виплати 2 мільярдів євро компенсації у січні цього року. Внаслідок цього банк оголосив, що передача прав власності на акції стає неможливою.

У лютому цього року RBI вирішив призупинити продаж бізнесу, коли між Москвою та Вашингтоном почали відновлюватися політичні контакти. За словами джерел, це рішення було прийняте через глобальну невизначеність і зміни у відносинах між США та Росією. Банк хотів оцінити ситуацію та визначити, чи зміниться позиція США щодо його присутності в Росії.

У заяві RBI йдеться, що процес продажу «триває», однак судова справа робить завершення угоди неможливим. «На даний момент акції RBI в Raiffeisen bank Russia заблоковані, тому здійснити угоду наразі неможливо», — повідомили в банку, додавши, що робота зі згортання бізнесу триває відповідно до вимог Європейського центрального банку.

Зупинка продажу співпала з сигналами від США, які раніше попереджали банк про можливу втрату доступу до американської фінансової системи через зв'язки з Росією. Проте тепер США висловлюють зацікавленість у відновленні економічної співпраці з Москвою. Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США та Росія обговорюють «дуже привабливі комерційні можливості» після його третьої зустрічі з Путіним цього року.

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